Koersval Adyen van 14% in groene AEX

Adyen's verdienmodel is binnen nu en 10 jaar volledig dood. Betalingen hoeven echt niets te kosten. Het verplaatsen van mijn USD crypto stablecoins is nu al gewoon gratis.



Het is vanaf hier alleen maar afwachten op de doorontwikkeling van consumentvriendelijke oplossingen voor het gebruik van stablecoins. Zeker als deze stablecoins in de toekomst worden uitgegeven door centrale banken is er echt geen enkele reden om nog gebruik te maken van monopolisten zoals Adyen, Mollie, Paypal of Stripe.



Deze clubs hebben ons als maatschappij in de afgelopen jaren echt een enorme poot uitgedraaid. Tarieven zijn echt bizar hoog en in geen enkele manier te relateren aan een onderliggende kostprijs. Gewoon een verkapte belasting voor ondernemers en consumenten. Vooral als je te klein bent om eerlijke prijzen te onderhandelen.