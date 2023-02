Adyen schiet iets tekort

Nettowinst exact gelijk aan H1 2022, beide 282 Dan komen we uit op 2 x 282 = 564 , dat is stuk minder dan de verwachting en zitten we nu onder de 19 euro per aandeel. Lijkt me heel vreemd als we o.b.v. deze ontwikkelingen op een KW van 80 blijven zitten. Terugschakelen lijkt logisch!!