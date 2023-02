Powell: ga uit van aanzienlijke daling inflatie in 2023

Volgens mij is Jerommeke hier de weg kwijt. Inflatie agv torenhoge gasprijs en olieprijs. Beide zijn op retour, maar prijsstijging is al wel in de breedte doorgesijpeld in de economie. Alles heeft namelijk te maken met energie. Dus duurt het m.i. nog wel even voordat dat er uit is. Bovendien heb je al die profiteurs die ongestraft meeliften op de gestegen kosten van energie en schaamteloos hun prijzen verhogen. Consument is de dupe.