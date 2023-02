'Resultaten Adyen koelen af'

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de tweede helft van 2022 en heel het jaar de resultaten zien afkoelen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van het fintechbedrijf op woensdag.

Op basis van het webverkeer verwacht Jefferies vooral in de tweede jaarhelft een stevige afkoeling van de resultaten. Wel wezen de analisten op de gemiddelde hogere transactiewaarde, vooral bij luchtvaart, en minder correlatie met 2021.

Jefferies voorziet dat de totale betaalvolumes in de tweede jaarhelft met 46 procent zijn gestegen op jaarbasis, of met 26 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2022, tot 437 miljard euro. De analistenconsensus mikt volgens Jefferies op een groei met 43 procent tot 429 miljard euro.

De consensus verwacht verder een omzet van 736 miljoen euro voor Adyen, goed voor een stijging van 32 procent, zo merkte Jefferies op. Verder mikken analisten op een EBITDA van 448 miljoen euro, te danken aan lagere operationele kosten.

In de eerste zes maanden van 2022 stegen de betaalvolumes nog met 53 procent op jaarbasis en de omzet met 37 procent.

Jefferies verwacht voor de tweede jaarhelft een vergelijkbare stijging van het personeel als in de eerste jaarhelft van circa 400 mensen, terwijl de omzet 22 procent hoger ligt. Jefferies verwacht dat Adyen tegen de trend in dus mensen aanneemt, waar andere techbedrijven juist afschalen. "We zien het aannemen van personeel als een aanjager voor de groei op middellange termijn", aldus Jefferies.

Verder zijn de analisten benieuwd naar de omzetgroei in de regio Azië. "Hoewel de groei in Noord-Amerika de belangrijkste groeiaanjager is, zijn we benieuwd naar de omzetontwikkelingen in Azië-Pacific, omdat er in deze regio substantiële groeikansen liggen op middellange termijn via een uitbreiding naar Japan."

Jefferies verwacht niet dat Adyen woensdag met een outlook voor 2023 komt. "We verwachten dat Adyen de verwachtingen wil temperen op basis van een macro-economische vertraging en een verzwakking van de dollar." De analisten verwachten dan ook dat de consensus voor het lopende jaar naar beneden moet worden bijgesteld. Jefferies mikt voor 2023 op 1.040 miljard euro aan betaalvolumes, een omzet van 1,73 miljard euro en een EBITDA van 1,03 miljard euro bij een marge van 59,3 procent. Dat zou wel wat minder zijn dan de marge van 61,3 procent die Jefferies voor 2022 verwacht. Morgan Stanley rekent voor dit jaar op een marge van 59,8 procent.

Volgens analisten van Deutsche Bank is Adyen niet immuun voor een recessie. Zij verwachten een vertraging in 2023. Deutsche Bank is inmiddels wat minder somber over de diepte en duur van die recessie, na de relatief milde winter in Europa en de heropening van de Chinese economie. De analisten voorzien alweer enig herstel in de tweede helft van 2023 en in 2024.

Daarbij blijft de markt structureel verschuiven naar betaalkaarten en digitale betalingen en dat zal de groei blijven ondersteunen voor het betaalbedrijf. Nog altijd wordt er in Europa vooral contant afgerekend, maar bij verkooppunten is dat in de meeste Europese landen wel aan het dalen sinds de coronapandemie en Deutsche denkt dat die trend in de hele wereld gaat doorzetten. Vooral in Europa zal dit bijdragen aan de groei van Adyen op de middellange termijn.

Bank of America denkt dat de omzetgroei in 2023 daalt naar 28 procent, van 30 procent in 2022. "Maar met het risico dat het slechter uitpakt." De consensus rekent voor dit jaar juist op een groeiversnelling naar 33 procent. "Onrealistisch", oordeelt de Amerikaanse bank.