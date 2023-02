Amerikaanse dienstensector groeit weer - ISM

Een kwartier vóór bovenstaand artikel::



ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dienstensector is in januari minder harder gekrompen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van S&P Global.



De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 44,7 in december naar 46,8 in januari. In de voorlopige meting kwam het indexcijfer uit op 46,6.



Dus wat is het nou? Dit bericht van een kwartier vóór bovenstaand stuk of het laatste bericht? Zit nogal een verschil in. Kijkt u even naar de percentages.