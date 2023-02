Amerikaanse banengroei explodeert

De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari is breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het banenrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt;

dus waarom koersen omlaag? Een minder sterke renteverhoging is toch een aanmoedigingsprijs voor aandelen!