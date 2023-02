AEX blijft dicht bij huis, cijfers TomTom krijgen warm onthaal

Ja, gelukkig krijgt shell een iets betere reactie op hun mooie cijferverhaal, maar ze worden vandaag in alle kranten afgebrand , als super grote aso's en hun aandeelhouders ook!!

Sukkeltje Robbie vergeet maar eventjes dat hij niet 1 pakje boter op zijn hoofd heeft, maar zo'n heel olievat, vol boter, van de prijs aan de pomp, gaat het grootste deel, naar de schatkist, tegenprestatie; het maximaal tegenwerken van de energie leveranciers, door alles verstikkende en verlammende wet en regelgeving, dat 2e is dus ook nog zo'n vat boter op zijn rug, zo kan hij nl blijven profiteren van absurd hoge accijns!!

Bennetje heeft jarenlang gewaarschuwd, bij de cijfers, als jullie je beleid rond fossiel zo doorzetten, dan ontstaan er straks grote tekorten, waar nog geen alternatief voor is en dus hoge prijzen, Robbie en Markje hebben hem gewoon laten praten en weggepest!!

Onze erg positieve, opbouwende klimaataktievisten, hebben dit drama nog eens fors verergert, door zich met lijm uit Pernis, overal vast te plakken, om nu nog noodzakelijke vervanging te blokkeren, met wijs en gezond samenwerken met shell kom je 1000x verder denk ik!!

Shell houd nu de boel draaiend, kijk eens hoeveel schepen lng naar europa komen en werkt keihard aan een groener klimaat en een lesje geschiedenis over die aso aandeelhouders; de koers van shell, staat al 10 jaar stil, terwijl andere aandelen 3a4 maal over de kop gingen, het dividend daalde van 0,47$, naar nu 0,2875$/kw, hoe zo super winsten!!

Shell, jullie investeren wijd en breed het meeste in duurzaam en zijn onschuldig aan die hoge prijzen, GO WELL!!