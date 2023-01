Signify aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 749,28 punten.

"Na de rally in de eerste weken van dit jaar vragen beleggers zich inmiddels af of het niet te laat is om nog in te stappen. Als we afgaan op de bewegingen die we op de financiële markten zien, luidt het antwoord ‘nee’", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma zag dat techaandelen donderdag op Wall Street weer in trek waren. Techbeurs Nasdaq schreef 1,8 procent aan waarde bij, de sterkste bewging sinds september. Onder meer cijfers van Tesla werden goed ontvangen en het aandeel steeg met 11 procent. Ook energieaandelen deden het goed, zo merkte Wiersma op. Vanochtend is ook Shell flink in trek.

Beleggers putten hoop uit een groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,9 procent, zo bleek op donderdag uit de nieuwste ramingen, wat sterker was dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal.

"Als er al bezorgdheid is dat de Amerikaanse economie op de rand van een recessie staat, komt dat zeker niet tot uiting in de economische cijfers, die er nog steeds redelijk solide uitzien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De cijfers jagen het optimisme op de beurs aan, zo stelden analisten van SEB. "Maar de onderliggende details in het bbp-cijfer waren wel wat zwakker en we zien een risico op een duidelijke groeivertraging begin 2023 en een milde recessie daarna", aldus SEB.

Vandaag zal de aandacht vooral uitgaan naar de publicatie van de PCE-inflatie in de VS in december. Vorig jaar wist dit cijfer de markten nog meerdere malen in vuur en vlam te zetten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0889. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 82 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot Signify 4,1 procent omhoog na cijfers. Over het algemeen bleken analisten te spreken over de outlook van de verlichtingsspecialist voor 2023, al waren de verwachtingen voor de vrije kasstroom wel wat aan de zwakke kant, zo stelde Degroof Petercam. Signify kwam eerder deze maand al met een tussentijdse update. Het aandeel opende overigens als grootste daler.

Shell won 1,7 procent. ASML daalde 0,7 procent, na waarschijnlijk strengere exportregels voor ASML en een teleurstellende outlook van Intel.

In de AMX won Eurocommercial Properties 2,0 procent en WDP 1,9 procent. WDP, een marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed, boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro, een stijging van 13 procent. ING sprak van gezonde onderliggende operationele trends in combinatie met een sterke omzetstijging.

In de AScX verloor Sligro 2,5 procent. Vivoryon steeg met 3,0 procent.

Ajax steeg 4,6 procent nadat de hoofdtrainer gisterenavond werd ontslagen.