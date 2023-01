AEX vindt weg omhoog

pre earning call..ah.. die was zeker ook niet vandaag maar gisteren? Zou de forse afstraffing van gisteren van PostNL kunnen verklaren. dus afgezien van een call, ook nog even handelen, of communiceren aan je klanten en dan vandaag een berichtje eruit?

Enfin AFM zal wel geen personeel hebben om hiereens echt op in te zoomen. wel prettig dat ING de moeite neemt om hier überhaupt over te berichten, maar lijkt me toch niet helemaal in lijn met gelijke informatieverstrekking en een gelijk speelveld.