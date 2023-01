Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 35 punten voor de Duitse DAX, een min van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld, na geruststellend nieuws over de economie van de eurozone en een lagere start op Wall Street.

"De markt ziet een verminderd risico op een recessie", aldus analisten van SEB. En dit werd bevestigd door cijfers van S&P.

De economie van de eurozone groeide weer in januari, volgens de samengestelde index voor de dienstensector en industrie, die steeg van 49,3 naar 50,2. Dat is hoger dan de door economen voorziene 49,7 en ook duidelijk beter dan in de Verenigde Staten.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P. Een teken dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Maar, waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen.

Later dinsdag bleek uit cijfers van S&P dat de Amerikaanse economie in januari nog steeds fors kromp, hoewel minder hard dan in december.



Bedrijfsnieuws

Farmaciebedrijven en retailers waren de sterkste verliezers, terwijl technologie en verzekeringen winst boekten. Mijnbouwers verloren ook terrein, hoewel de goudprijs licht steeg.

"Een zwakkere dollar, de heropening van China en een vertragende mondiale economie hebben het kostbare metaal omhoog geholpen in de afgelopen maanden", aldus Laith Khalaf van AJ Bell.

In Parijs was reclamemaker Publicis de sterkste stijger, gevolgd door Engie. Brillenmaker EssilorLuxottica en shampoofabrikant L'Oreal eindigden onderaan met beperkte verliezen.

In Frankfurt waren er plussen voor energiebedrijven E.ON en RWE, en transportfabrikanten Daimler Truck en Airbus. Herverzekeraar Muenchener Rueckversicherungen eindigde bovenaan met een winst van 1,7 procent.

Retailer Zalando verloor 2,3 procent en Sartorius eindigde onderaan met een min van 3,8 procent.



Euro STOXX 50 4.153,02 (+0,05%)

STOXX Europe 600 453,38 (-0,24%)

DAX 15.093,11 (-0,07%)

CAC 40 7.050,48 (+0,26%)

FTSE 100 7.757,36 (-0,35%)

SMI 11.406,29 (+0,06%)

AEX 746,40 (-0,20%)

BEL 20 3.882,65 (-0,18%)

FTSE MIB 25.884,31 (+0,24%)

IBEX 35 8.967,10 (+0,26%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld, na de zwakke inkoopmanagersindexen en bedrijfsresultaten die gemengde reacties opleverden.



"De test van de markt is deze week en volgende week", zei Quincy Krosby van LPL Financial. Met name de toon van de vooruitblik die bedrijven geven zal cruciaal zijn. Vooralsnog geeft ze die toon "een voldoende" maar nog geen hoog cijfer. Wel is de markt gestegen sinds het begin van de kwartaalcijfers, met een winst van 3 procent voor de S&P500 in de laatste twee handelsdagen.

Dinsdag werd de handel in tientallen aandelen aan de New York Stock Exchange tijdelijk stilgelegd, waaronder Verizon, Nike, McDonald's, AT&T en Morgan Stanley. Het bleef onduidelijk waarom.

In de middag kwam S&P met cijfers over de Amerikaanse economie. De economische activiteit kromp in januari minder hard, maar bleef bijzonder zwak, volgens econoom Chris Williamson. De samengestelde index ging van 45,0 naar 46,6. Een cijfer van 50 wijst op nulgroei.



Bedrijfsnieuws

Er waren veel bedrijfscijfers.

General Electric boekte meer winst dan verwacht, maar de vooruitblik was aan de magere kant, afgezet tegen de inschattingen vooraf van analisten. De vraag naar straalmotoren en apparatuur voor elektriciteitsnetwerken was sterk. Het aandeel sloot 1,2 procent hoger.

3M presteerde aan de onderkant van de verwachtingen voor 2022. De aangepaste winst per aandeel van 10,10 dollar zat aan de onderkant van de in oktober afgegeven bandbreedte, nadat eerder nog 10,30 als ondergrens was aangegeven. Het aandeel verloor 6,2 procent.

Halliburton meldde een meevallende winst, terwijl de omzet van de oliedienstverlener opliep van 4,3 miljard naar 5,6 miljard dollar. Het aandeel verloor 1,8 procent.

Johnson & Johnson sloot vrijwel vlak, herstellend van een dip aan het begin van de handel. Het farmaceutische bedrijf boekte 26 procent minder winst in het kwartaal, maar de aangepaste winst viel toch mee. De omzet daalde ook minder sterk dan verwacht, met 4 procent.

De Amerikaanse justitie gaat Google-eigenaar Alphabet aanklagen in verband met de dominantie op de digitale advertentiemarkt, meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Aandelen Alphabet sloten 2 procent in de min.

Nabeurs kwam technologiereus Microsoft met cijfers. De omzetgroei viel tegen, vooral bij de verkoop van personal computers, maar omdat de groei bij de clouddivisie Azure meeviel, ging het aandeel nabeurs toch 4 procent omhoog.

Ook chipfabrikant Texas Instruments kwam nabeurs met resultaten. "Zoals verwacht was de vraag zwakker in alle eindmarkten behalve in de auto-industrie", bevestigde topman Rich Templeton de gematigde verwachtingen. Het aandeel bewoog nabeurs weinig.

S&P 500 index 4.016,95(-0,07%)

Dow Jones index 33.733,96 (+0,31%)

Nasdaq Composite 11.334,27 (-0,27%)

AZIE

De Japanse beurzen noteerden woensdag licht hoger. De Chinese beurzen bleven gesloten.

Nikkei 225 27.396,33 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.264,81 (slot 20 jan.)

Hang Seng 22.044,65 (slot 20 jan.)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0893. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0884 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0871 op de borden.

USD/JPY Yen 130,52

EUR/USD Euro 1,0893

EUR/JPY Yen 142,17

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Januari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 AT&T - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers vierde kwartaal (VS)