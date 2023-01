Wall Street sluit verdeeld

"Maandag waren techaandelen in trek, net als voor het weekend, wat vooral de Nasdaq aan een overtuigende winst hielp. "



Wat doet het ertoe, ABM-FN, wat de techaandelen gisteren of vorige week deden? Dit stukje zou moeten gaan over de koersbewegingen van vandaag (dinsdag).



"Dinsdag werd de handel in tientallen aandelen aan de New York Stock Exchange tijdelijk stilgelegd, waaronder Verizon, Nike, McDonald's, AT&T en Morgan Stanley. Het is onduidelijk waarom."



Hoezo onduidelijk waarom? Dit schreven jullie zelf vanmiddag:



"Bij de start van de handel op de New York Stock Exchange was er sprake van een technische storing."