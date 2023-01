Netflix en Alphabet zetten Nasdaq flink hoger

Ja, dit vreemde verhaal zie je tegenwoordig vaak, het enigste bedrijf, dat met echt goede cijfers kwam en daar ook zeer aandeelhouders vriendelijk mee omging, Schlumberger, daalde op haar mooie cijfers, zeer veel beleggers zijn gewoon woeste fladderaars geworden en zij die voor kwaliteit gaan, worden schaars!!

Hoewel ik wel degelijk voor kwaliteit ga en dat Warren getrouw ook bijna altijd langdurig vast houd, kon ik toch de aex niet plat slaan, het werd een gelijkspel, allebei janken -1,26%!!

Kpn behoorde bij de weinige groen schrijvende fondsen +0,63% en dat betekent meestal, dat er toch een hang naar veilig is geweest van de week, kijk wat dat betreft maar naar de gestaag stijgende goudprijs!!

Post nl gaat ook langzaam het beursmoeras verlaten en haalt al meer droge voeten, van de week zelfs ruim +1,51%, al kan hij nog lang niet tippen aan zijn conculega Inpost!!

Hoewel de rente, voor de zoveelste keer, weer omhoog ging, ging ing dik in de min -2,60%, geen beste beurt voor het minst slechte bankje van Europa!!

Besi kan zijn grotere broer asmi echt niet bij houden, opnieuw een groot verschil in het voordeel van asmi, die pluste 2,36%, besi moest nog een half % meer laten gaan!!

De olie wordt weer duurder betaalt en dit is nog maar het begin verwacht ik en vanaf nu gaat de gasprijs, bijna zeker weer stijgen, toch zag je er niks van terug aan de koers van shell, die stond op lichte vorst, net als buiten nu -1,99%!!

De vuilboeren heb ik van de week wel veel zien rijden, maar het waren bijna allemaal onrendabele vrachtjes, denk ik, renewi leverde bijna 1% in!!

Mijn nieuwe groene ster Ebusco is volgens mij een vallende ster, elke nieuwe order, nu uit Duitsland gaat gepaard met een koersdreun, van de week -3,26%, het valt me toch op hoe verschrikkelijk wispelturig groene beleggers zijn, als er maar een klein beetje poep aan de knikker op de beurs is dan davert alles wat iets met een beter klimaat te maken heeft, als eerste naar beneden!!

Ik had maar 1 echte plusser en dat was opnieuw aperam, +2,05%, hij kreeg van de week 2 koersdoel verhogingen, ik houd me het meest aan de laatste, Deutsche Bank vind aperam stevig ondergewaardeerd en schroefde het koersdoel op tot ath 53€, of hij dat gaat halen weet ik niet, dat zal veel, van wat er in China gaat gebeuren afhangen en nog meer van India, in ieder geval blijf ik hem bijkopen tot 40€, als ik daar de ruimte voor heb, Aaike Dalm heeft winst genomen, er heeft daar een grote kaalslag plaats gevonden, dat duidt op veel vraag en goede prijzen, het betekent gelijk, dat hij voorlopig geen mega hogere prijzen ziet, want dan verkoopt die aardige metaalrecykler, met die grote dollar tekens, in zijn ogen, de boel niet!!

Vandaag is het wel mooi weer om te spitten, maar helaas ligt de akker bedekt onder een laag sneeuw en die onder spitten is heel dom, dan kan je hem in april nog opspitten en groeit er heel weinig, op de veel te koude grond!!

Morgen ons warmen aan de wonderlijk heerlijke warmte van de HEILAND en ik heb gespiekt, we gaan meermalen een echt Israellied Psalm 105 zingen en die behoort qua tekst en melodie bij de hele mooie en heel fijn voor Jan, die zo graag dubbelstemmig zingt, de bovenstem van deze Psalm is makkelijk en heel mooi, dus naar ik hoop, wordt het dubbel feest!!

Maandag hoop ik dat we Amerika achterna gaan, die ging in de rally, na het sluiten bij ons, wel zo gezellig om hen eens leuk na te apen!!, SJALOOM!!!