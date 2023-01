Knot: ECB niet klaar na een verhoging met 50 basispunten

Ondanks dat ze (te) laat waren op het feestje van de rente verhogingen, lijkt me dit de juist stap. De rente staat nog te laag en er is inderdaad een aantal flinke stappen voor nodig om dit te dichten. ECB is op het juiste spoor. En als ik de beurs en crypto zag die zonder enige reden de hype en zwaar overgewaardeerde aandelen weer hard omhoog liet gaan lijkt me dat er ook nog te veel geld in de markt rond zwemt. Een kleine cash crunch lijkt me dan ook goed ondanks dat onze effecten tijdelijk onderuit gaan. Maar dat bied weer kansen uiteraard