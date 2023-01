Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Unibail-Rodamco

En wederom een niet kloppende bijdrage van ABM Financial News(of Deutsche Bank?)



Quote; Deutsche Bank merkte op dat slechts een kwart van de desinvesteringsplannen in Europa is uitgevoerd



Klopt dat? Nope, URW heeft 3.2 miljard van de beoogde 4 miljard desinvesteringen in de EU reeds behaald.

Er blijft dus minder dan een kwart over(800mlj), deze verkopen verwacht men in 2023 af te ronden.....