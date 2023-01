Inflatie eurozone loopt zoals verwacht terug

Een stijgende kerninflatie laat zien dat het probleem dus in de kern van de economy zit en niet in gestegen energieprijzen, (waar ze Poetin de schuld van probeerden te geven). Een kerninflatie van 5 % , met een aantal hangmat economien erbij in Zuid-Europa zal de ECB nu echt hoofdbrekens kosten. Renteverhogingen kan de fiat-euro om zeep helpen, omdat Italie dan niet gered kan worden. Dus een digitale euro lijkt dan de enige escape.

Het bijgedrukte geld van de laatste 10 jaar zit in de pockets van een flink aantal co-2/kerosine spuitende WEF deelnemers en de balansschuld moet nu via inflatie=belasting door de werkende Europese burgers afbetaald worden. Maar die gaan met pensioen. Dus Lagarde .....attaque ! :)