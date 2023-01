DWS meldt belang in AMG

Langere tijd geleden heb ik vrij langdurig in amg gezeten, dat was niet zo'n succes, laag dividend en een koers die niet omhoog wilde, ik heb hem verruild voor aperam; heel leuk kw dividend en een koers die momenteel weer door het dak gaat, al zo is kw div lekker, daar kan je het beste mee Einsteinen, vandaar dat ik de andere kw diver shell ook altijd in de porto heb, al werkt daar de almaar sterker wordende € lelijk tegen, de 15% div verhoging verdampt bijna volledig door valuta verlies!!

Unilever vindt ik op het ogenblik veel te duur, die moet eerst weer onder de 40€ zakken, dan ga ik hem ook toevoegen aan die prettige dividenders!!

Van de week stapjesgewijs toch weer vol ingestapt, want de beurs bagataliseert alle zorgen, grijpt elke strohalm aan en koerst vrolijk hoger, vechten tegen de trend levert je altijd verlies op en de optimisten draaien vrijwel altijd betere rendementen dan de pessimisten, dus ik heb de sprong in het duister maar weer gemaakt en draai toch weer volle bak, voorlopig is dat niet verkeerd, want de aex toverde een weekwinst van3,28% op het bord, ik haalde bijna 4%, met de meeste dank aan aperam, want deze veelbelovende steeds groenere metaal(recykler)boer wist eventjes +7,38% op het bord te noteren van de week, bij Dalm zijn ze ook blij met hun recykle activiteiten, dan is er meer afname voor hen, dus betere prijzen en aan het eind van de keten, profiteren die arme metaalzwervers daar ook van door een hogere kilo prijs!!

De topchipper besi ging bijna 5% omhoog, toch veel minder dan zijn grote broers, asml schoot 9,65% hoger en asmi nog de helft meer, toch zou besi mee van het meeste moeten profiteren van de heropening van china en goede zaken in de autobranche, ik denk dat hun achterblijven komt omdat dit uitermate soepele sociale bedrijf toch nog een dividend beleid uit de prehistorie heeft, als ze overschakelen van jaar naar kw div, dan lachen ze binnenkort die 2 grote jongens uit!!

Tante Herna haalde van de week droogvoets de 2€ brede koerssloot, maar viel door het uitermate hebberige fnv, toch weer terug in de sloot, post nl eindigde 2,99% hoger op1,948, nu ja, er begint toch duidelijk een lijn omhoog te lopen, of het niet langer gratis retouneren van pakketten in het voordeel van post nl werkt, weet ik zo net nog niet, klimaatvriendelijk is het in ieder geval wel!!

Hoge ogen op de beurs betekenen bijna altijd, lage ogen voor KPN, zijn hakken werden nog bijna nat, een plusje van 0,03%!! Ing profiteerde heel de week en ook gisteren mee van het positieve klimaat voor de banken, Amerika viel mee, al werden de stroppenpotten wel behoorlijk bijgevuld, Ing ging 2,56% hoger, voeg daarbij een koersdoelverhoging tot ruim 17€, nou, je zou zeggen, echt wel koopwaardig toch??

Ultra groene Jan heeft een nieuwe lentegroene ster aan het beursfirmanent gevonden; Ebusco, nou van schrik zakte hij nadat ik hem kocht 30ec terug, dus de start was dieprood, maar je weet; alle begin is moeilijk, als je al die orders van de laatste tijd bekijkt dan kan hij makkelijk naar de 25€ + een leuk dividend!!

Groene jongen nr2 Renewi liet van de week heel duidelijk de groene kleur van hun blauw/groene bakken overheersen, ik liep geen blauwtje + 4%!!

Het meest aan de weg timmerende fonds Shelletje stelde ook niet teleur de koers ging 2,83% groen, van de week werd in de media, met bnr voorop, heel breed uitgemeten ,hoe Exxon Mobil in vroegere jaren het gevaar van fossiel al lang zag, maar toch door ging, die blinde klimaat pummelieten vergeten, dat de 2 alternatieven die er toen waren, 1 was; terug naar spierkracht en zo niet, dan 2; naar kolen, als je dit mee weegt komt hun toenmalige besluit in een heel ander perspectief te staan, kunnen ze bij bnr niet een gewone realistische reporter aanstellen??, het zou de kwaliteit van hun uitzendingen op dit gebied zeer sterk verbeteren en het klimaat zal er wel bij varen, nu varen er vele opduwers geladen met kolen voorbij, naar Duitsland, met dank aan de klimaatridders die boren naar olie en gas maximaal blokkeren, niet zo heel slim klimaat vriendelijk, denk ik maar zo!!

Het weer is vandaag ook weer van dien aard dat het ons zegt; mensen, werk zo hard mogelijk, gezamelijk, haalbaar en betaalbaar aan een beter klimaat!!

Morgen daalt de temperatuur buiten, binnen in de kerk is het ook fris, dat heeft met de betaalbaarheid te maken, het WOORD is bijzonder hartverwarmend en als de prediker de kunst verstaat om die warme gloed nog te verhogen en hij als omlijsting een paar prachtige Boenstempsalmen toevoegt, dan is het zeer aangenaam toeven, in de frisse kerk!!

Maandag die januari rally maar doorzetten denk ik, het gaat wel aardig tot nog toe!!, SJALOOM!!!