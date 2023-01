Jefferies zet Alfen op verkooplijst en verlaagt koersdoel fors

Laadpalen zijn geen rocketscience, iedereen kan dat. Het is de komende 10 jaar een enorme groeimarkt, maar wordt al snel een vechtmarkt met lage marges. Dat rechtvaardigt geenszins de astronomische k/w van Alfen. Op langere termijn zou Alfen het vooral van energieopslagsystemen moeten hebben. Pijnlijk genoeg zien we dat echter nog helemaal niet terug in de jaarcijfers, het is een tak die marginaal bijdraagt en maar heel traag groeit. Ook dat rechtvaardigt geen hoge k/w. Als technisch dienstverlener met een focus op duurzaamheid is het bedrijf goed vergelijkbaar met bv Aalberts. Daarvan vinden analisten een forward k/w voor 2024 van 11 al mooi. Voor Alfen zou een koers van EUR 40 niet misstaan.