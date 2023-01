Deutsche Bank verhoogt koersdoelen ASMI, Besi en Melexis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de koersdoelen voor ASM International, BE Semiconductor Industries en Melexis verhoogd. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Duitse bank. Het koersdoel voor ASMI ging van 300,00 naar 325,00 euro en voor Besi van 60,00 naar 66,00 euro. Beide aandelen blijven op de kooplijst. Het koersdoel voor Melexis werd verhoogd van 75,00 naar 84,00 euro. Hier blijft het advies Houden. Het aandeel ASMI daalt dinsdag 0,4 procent en Besi 1,5 procent. Melexis wordt zelfs 3,7 procent goedkoper. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.