Dubbelcijferige inflatie in Nederland in 2022

quote: jowi schreef op 10 januari 2023 09:09: Mijn conclusie is dat het allemaal nog veel en veel duurder wordt voor de NL consument.

Buiten de NL grens shoppen wordt lucratief.

Lijkt me logisch dat het duurder wordt maar met loonsverhogingen boven de 10% is dat geen probleem.Over de grens is het nog duurder; vraag dat maar aan die Belgen die in Nederland vuurwerk kwamen kopen en/of de benzineprijs die was eerder lager in Belgie maar nu weer hoger..