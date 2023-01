'VS spreekt met Nederland, Japan en Zuid-Korea over verbod chipexport China'

Triest. Mercantilisme ten voeten uit van een (nog) grote economische wereldmacht die (dreigt) ingehaald te worden. De V.S. wordt het Franrijk van de 18de eeuw... En China zal uiteindelijk alleen maar garen spinnen bij dit soort acties. Engeland was destijds ook gedwongen zijn benodigde grondstoffen deels elders te zoeken en zelf machines te fabriceren. Het kwam technologisch door toedoen van dit soort maatregelen in de 18de eeuw tot grote hoogte. Dat zal met China ook gaan gebeuren. Het land investeert nu al megaveel in bijvoorbeeld Afrika en zal uiteindelijk ook zelf hoogwaardige chips gaan produceren, wat de ondergang van de Amerikaanse en Europese chipindustrie zal betekenen. Een vrije markteconomie is uiteindelijkveel beter voor Europa, dus niet meewerken met die Amerikanen.