AEX zakt wat weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte vrijdag gedurende de ochtend wat weg. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 713,93 punten.

"Zorgen over mogelijke extra renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank drukken het sentiment. Die vrees wordt gevoed door goede macrocijfers", aldus investment manager Simon Wiersma van ING, wijzend op onder meer sterke cijfers over de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

"Goede macrocijfers betekenen mogelijk meer opwaartse druk op de inflatie en is dus slecht nieuws voor beleggers."

Vanochtend werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in december opnieuw minder hard zijn gestegen. De prijzen stegen met 9,2 procent op jaarbasis afgelopen maand. In november was de stijging nog 10,1 procent. En in oktober noteerde de inflatie op 10,6 procent, een piek. Maar de kerninflatie steeg wel, van 5,0 naar 5,2 procent in december.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de ogen nu gericht op het officiële Amerikaanse banenrapport vanmiddag. "De aandacht zal vooral uitgaan naar hoeveel banen er in de dienstensector bij zijn gekomen", aldus Hewson, "naast cijfers over de loongroei." In het banenrapport van ADP, dat donderdag al verscheen, kwam de loongroei uit op 7,3 procent, zo merkte de analist van CMC op.

Econoom Nela Richardson van ADP noemde de arbeidsmarkt in de VS "sterk maar gefragmenteerd. "Sectoren die in de eerste jaarhelft agressief mensen aan het inhuren waren, waren een stuk rustiger in de tweede jaarhelft en in sommige gevallen werden er in de laatste maand zelfs mensen ontslagen", aldus Richardson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0513. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg door, naar 3,734 procent.



De olieprijzen stegen met een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging KPN er 1,1 procent op vooruit. Shell schreef 1,3 procent bij na een eerste update over het vierde kwartaal. Die viel volgens ING wat tegen. RBC sprak van een gemengde update.

Adyen daalde 2,2 procent. AkzoNobel leverde 1,6 procent in. In de VS daalden donderdag concurrenten PPG en Sherwin-Williams stevig, nadat RPM International een omzetmisser meldde, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Ook wees Van der Pol op een adviesverlaging voor Adyen.

In de AMX won Aalberts 2,3 procent en Air France-KLM 2,2 procent. PostNL verloor 0,4 procent.

In de AScX won Ebusco 5,6 procent. Ordina daalde met 1,0 procent.