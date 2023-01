'Huawei geen bedreiging voor ASML' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Er is een risico dat de monopoliepositie van ASML op de EUV-technologie een keer wordt doorbroken, maar die kans is erg klein, zeker op korte termijn. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING, na berichtgeving dat het Chinese Huawei een patent zou hebben ingediend voor een alternatieve EUV-lichtbron. "Dit zou erop kunnen wijzen dat Huawei aan zijn eigen EUV-machines werkt", aldus Hesselink. De analist denkt dat het tientallen jaren zal duren voordat Huawei kan aanhaken bij ASML. "Ook omdat er een heel specifieke aanvoerketen moet worden gekopieerd." De lichtbron is namelijk slechts één van de cruciale componenten, aldus Hesselink. En in de tussentijd zal ook ASML niet stilstaan, voegde hij toe. Dus het bedrijf uit Veldhoven zal zijn voorsprong wel behouden, denkt ING. De bank heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 610,00 euro. Bron: ABM Financial News

