Omzet Jumbo piekt boven 10 miljard euro

quote: jan de vakman schreef op 3 januari 2023 12:08: Over die topman van Jumbo heb ik mijn twijfels, de winkels vind ik prettig, er loopt vriendelijk behulpzaam personeel en wat de prijzen betreft, AH is duurder, aldi ook, de lidl ongeveer gelijk, alleen Hoogvliet is goedkoper en Dirk nog meer!!

Of ah duurder is dan jumbo hangt van je koopgedrag af. Wanneer je alleen maar koopt wat je direct gaat gebruiken en je koopt merkartikelen dan is jumbo een paar procent goedkoper. Wanneer je wat meer koopt van de weekreclames en veel eigen producten koopt, vind ik ah aanmerkelijk goedkoper. Tel ook de acties zoals premium ,dubbele koopzetels. En airmiles dan levert dat ook enkele honderden euro.s per jaar op. Zelf let ik op de aanbiedingen en houdt een voorraadbeheer aan. Dat scheelt me per week vrijwel altijd 30 - veertig euro op de gangbare prijzen. Ik vind ah ook eerlijker in zijn reclame en voorlichting. Al zit er altijd wel een commercieel tintje aan.Bb