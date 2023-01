DGB voorziet explosieve stijging verkoop emissierechten

CO2 is een onschuldig gas, planten en bomen hebben dit gewoon nodig.

Hier moet het CO2 gehalte worden gereduceerd worden en een Nederlands bedrijf gaat naar Oeganda toe om CO2 te produceren ter bevordering van de plantengroei, hoe gek wil je het hebben.

Meer CO2 is een meer eten.

De kassen in het westland pompen juist extra CO2 in de kassen tot wel 1500 PPM, in de atmosfeer zit nu 400 PPM, dit scheelt aan stookkosten 10%.