"Chinese economie loopt steeds meer averij op"

Al sinds de jaren 90 staan economen en journalisten in de rij om te zeggen dat de economie van China nu toch écht problemen heeft. Dat hun bubble klapt. Dat hun vastgoed klapt. Nee, nu écht. Ja, dit maal écht-écht-écht hoor!.



Nu ook weer: "loopt meer averij op" en economie in Europa niet... Ter analogie: In tegenstelling tot Nederland, heeft China nog wel goed werkende en actieve grote scheepswerven. Die kunnen de schade prima herstellen, in geval van averij.



Dus ik weet niet waar het zout wordt gewonnen voor dit artikel, ik zal er maar een korreltje van nemen. Hooguit. China doet, wat China doet, ongeacht wat de westerse- of de zogenaamde onafhankelijke "researchbureaus" schrijven.