AEX in 2022 in de ban van oorlog, inflatie en renteverhogingen

Ja het is maar te hopen dat de laatste week van 2022 geen voorbode van 2023 is, want ik had geen enkel groen fonds in de aanbieding van de week, shell verspeelde 2,13%, aperam verloor 1,07% besi zakte 0,81% terug, ing zat weer in de negatieve rente die ging 1,21% rood, kpn kon ook weer geen goed doen -2,10% en de vuilboeren die alles moeten opruimen renewi leverde1,32% in, een weekje dus behoorlijk in mineur, daar ga je niet op verhoogde toon van zingen!!

Gelukkig liet het jaar resultaat wel een majeur stemming zien, daar had ik 2 groenen en aangezien ik bij gebrek aan beter mijn positie tot 80% had opgebouwd, leverde deze, normaal gesproken, onverantwoorde zware positie in shell, mij een jaar resultaat op van ongeveer de helft, van wat shell vooruit boerde, die pluste moederziel alleen 37,13% hoger, nog een klein fonds kwam ook groen over de finish, dat was kpn, die sprokkelde5,86% bij, tussentijds heeft hij veel hoger gestaan, toen heb ik de helft winst genomen!!

Voor de rest is het jaarverhaal, idem dito aan het weekverhaal, met dat verschil, dat ik lang niet de jaarverliezen van besi-24,61% en aperam -38,10% en post nl -55,57% heb geleden, omdat ik ze vroegtijdig voor shell heb omgewisseld!!

Ing liep veel minder schade op -6,98%, alle grote jongens in de aex, mijn schaduw portefuille daalde van het jaar ruim 5%!!

Het is maar te hopen dat die conculega recyklers Dalm, het veel beter hebben gedaan dan renewi, want die heeft ook een dramatische koersval gemaakt, ik ben er niet zo benauwd voor, topman Aaike weet wel hoe de geldverdienknikkers rollen, alleen heb ik hem gewaarschuwd om met zijn ogen en nog meer met zijn handen van andere vrouwen af te blijven, want dat heeft al vele kerngezonde bedrijven in de afgrond gestort!!

Al met al toch een heel leuk beursjaar voor mij, beperkte verliezen en dikke winsten, wel een schouderklopje waard vind ik, temeer omdat veel profs, minstens moesten laten gaan, wat ik verdiende, een applausje voor Jan Warren graag!!

Vadaag moet ik even het dak op van mijn recykle werkplaats, want het zeer vele water van de laatste dagen heeft een gaatje gevonden naar beneden, op een plaats die ik liever niet heb!!

Vanavond sluiten we het jaar af in GODS huis, bij de EEUWIGBLIJVENDE,dan worden de namen van hen die ons ontvielen, voorgingen, voorgelezen, altijd een heel waardevol moment, wat ons bepaalt bij wat echt blijvende waarde heeft, aandelen verliezen voor jezelf bij het sterven voor 100% zeker al hun waarde, daarom is het zaak dat we goed naar de HEILAND luisteren en handelen, die vraagt; al win je de hele wereld en je lijdt schade aan je ziel, hoe arm ben je dan nog??

Daarom willen we 2023 bij HEM, in ZIJN Huis beginnen, HEM in ons hart sluiten, dan kan het niet anders of je bent ook goed voor je naaste, dichtbij en veraf, het laatste Bijbelboek van het oude testament zegt; als je HEM niet het kreupele en verminkte geeft, maar het beste, dan zal HIJ de sluizen van de Hemel openen, om ZIJN ZEGEN over je heen te gieten, nu we zullen DIE mild en overvloedige GEVER er om bidden!!

Maandag hopen we het beursjaar weer aan te vangen, Warrethje heeft wel een wijze raad, hij zegt, kijk vooral uit naar goede kwaliteit, die je nu goedkoop kunt kopen, een slim advies van deze beursvakman, die stokoude vakman, heeft zijn sporen wel verdiend op de beurs, ik knoop zijn advies goed in mijn oren!!, veel Heil en Zegen, voorspoed en gezondheid toegewenst!! SJALOOM!!!