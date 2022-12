Beursblik: beursexperts flink de mist in

Het is al heel lang bekend dat 'beursexperts' ook geen voorspellingen kunnen doen. Voor voorspellingen moet je in de glazen bol kijken, of bij een waarzegger langsgaan, helaas wordt dat niets als het om de beurs gaat, want daarin wordt alles gekwantificeerd en daardoor werken de voorspellingen natuurlijk niet, al kan het per toeval wel eens goed gaan, net zoals bij de beursexperts.



Zelf neig ik steeds meer toe naar een focus op indextrackers, mijn voorkeur gaat naar een tracker met hoog dividend. Voor mij als simpele belegger is het gewoon erg lastig om mij in genoeg bedrijven te verdiepen om een goed doordachte spreiding te krijgen.