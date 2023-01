Grootaandeelhouder Azerion tekent putoptie overeenkomst

Een putoptie voor 3 jaar is heel lang. Als je op zo'n 10% premie per jaar rekent, kom je al uit op Eur. 1,50 per aandeel.

Dat zou betekenen dat ze letterlijk getekend hebben voor 5 -1,5 = eur. 3,50 per aandeel te verkopen.

Ze hebben er blijkbaar weinig fiducie in dat het zich de komende 3 jaar ontwikkelt.