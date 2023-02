'Miljardenovername in verschiet bij Infineon'

IWH-hoofd bekritiseert subsidies voor halfgeleiderfabrieken

HALLE (dpa-AFX) - De voorzitter van het Leibniz Instituut voor Economisch Onderzoek Halle (IWH), Reint Gropp, staat kritisch tegenover de miljardenfinanciering voor halfgeleiderfabrieken in Duitsland. "We zouden het geld beter elders kunnen steken", zei Gropp tegen de "Süddeutsche Zeitung". De subsidie voor de nieuwe Infineon-fabriek in Dresden zal één miljoen euro per baan bedragen, zei hij. "Dat is te veel," zei Gropp: "Waarom zou men nog geld geven aan zulke winstgevende bedrijven? Er mogen geen cadeaus worden uitgedeeld."



Bovendien was het volgens hem niet duidelijk of er in de toekomst weer grote tekorten aan halfgeleiders zouden ontstaan. "Het kan niet zo zijn dat er nu met behulp van overheidsgeld capaciteit wordt opgebouwd die we misschien niet eens nodig hebben."



Volgens Gropp is de geplande vestiging van de Amerikaanse chipfabrikant Intel in Maagdenburg geen keerpunt voor de regio. "Intel bouwt er een grote fabriek, maar er zullen in de toekomst geen belangrijke beslissingen worden genomen of belangrijke activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling worden gevestigd. Dat is al gebleken bij de grote investeringen van BMW en Porsche in fabrieken in Saksen."



De IHW-baas pleit voor het bevorderen van toekomstige technologieën. Een goed uitgangspunt is bijvoorbeeld het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten en in bedrijven. Ook startfinanciering van grote projecten is belangrijk, zei hij: "Ook daar kun je veel geld uitgeven en dat zijn - op termijn - betere investeringen."



In maart 2022 had Intel aangekondigd dat de nieuwste generatie chips vanaf 2027 in Maagdenburg zou worden geproduceerd. De investering moet 17 miljard euro gaan kosten. De bondsregering had onlangs gezegd dat Intel voor de geplande vestiging 10 miljard euro eiste in plaats van de beloofde 6,8 miljard euro.



Het chipbedrijf Infineon wil dit najaar beginnen met de bouw van een nieuwe fabriek in Dresden. Er moeten ongeveer 1000 banen worden gecreëerd. Infineon mikt op een financiering van ongeveer een miljard euro. De totale investering moet vijf miljard euro bedragen.