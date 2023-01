PostNL past pensioenregeling aan

@De Walt. Toen de oudjes nog jong waren hebben ze ook voor de toenmalige oudjes betaald. Zelfs meer dan dat want die oudjes hadden over het algemeen toen zelf weinig pensioen opgebouwd. Dit leert ons dus dat er tijdens iedere nieuwe generatie in allerlei zaken veranderingen optreden. De jonkies worden ingevolge de nieuwe WTP via het evenwichtig invaren (voor 1 januari 2007) helemaal niet benadeeld. De rekening wordt evenwichtig over alle generaties verdeeld en er is toezicht van de DNB. Aan deze methode kan dus weinig misgaan? De redenatie dat bij de invoering van de WTP oudjes profiteren van de jongeren is in ieder geval een kul-verhaal (Rietveld - ABN) uit onwetendheid dan wel bedoelt om jong en oud tegen elkaar uit te spelen (Kabinetten Rutte, minister sociale zaken Koolmees).