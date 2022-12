Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

Volgens analisten van Interactive Brokers heeft de markt eindelijk het geweld van de centrale banken van vorige week verteerd. En de drievoudige meevaller deze week van de kwartaalupdates van Nike en FedEx in combinatie met een stijging van het consumentenvertrouwen in de VS is een goede voedingsbodem voor hogere koersen.

IG voorziet een stijging van 40 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 27 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten Zij sloten hoger, ondanks de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en de recessievrees onder beleggers.

"Ik denk dat we de afgelopen weken oversold zijn geraakt", zei marktanalist Joe Saluzzi van Themis Trading.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade keren koopjesjagers inmiddels voorzichtig terug naar de markt, wat wellicht de aanzet zou kunnen zijn voor een eindejaarsrally.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees daarbij op de goede cijfers en outlook die Nike dinsdagavond presenteerde. Wellicht dat dit beleggers ervan overtuigt dat de wereldwijde economie er minder beroerd voor staat dan velen vrezen, merkte hij op. In dat licht was ook de stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar het hoogste peil sinds april dit jaar een goed teken.



Het consumentenvertrouwen in Duitsland verbeterde ook verder. De vertrouwensindex kwam uit op 37,8 negatief tegen 40,2 negatief voor december.

Bedrijfsnieuws



Beleggers in Adidas en Puma reageerden positief op de berichten van rivaal Nike, dat dinsdagavond met sterker dan verwachte cijfers kwam. Het aandeel Adidas steeg 6,6 procent en Puma won 9,5 procent.

Bunzl had een sterk 2022, dankzij de sterke inflatie en een aanhoudend herstel na de coronalockdowns, stelde RBC Capital. Het aandeel verloor desondanks 1,5 procent.

Philips heeft nieuwe testresultaten gepubliceerd met de eerste generatie DreamStations. Dit werd beloond met een koerswinst van 5,7 procent.

In Frankfurt won Zalando 6,3 procent en Vonovia steeg 4,6 procent, terwijl Daimler Truck en Beiersdorf 0,8 procent daalden en Bayer 0,6 procent goedkoper werd.

In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield 4,2 procent, L'Oreal won 3,1 procent en Kering noteerde 3,0 procent hoger. Er waren geen dalers in de Franse hoofdindex.

Euro STOXX 50 3.872,15 (+1,8%)

STOXX Europe 600 431,44 (+1,7%)

DAX 14.097,82 (+1,5%)

CAC 40 6.580,24 (+2,0%)

FTSE 100 7.497,32 (+1,7%)

SMI 10.845,59 (+1,8%)

AEX 709,58 (+1,8%)

BEL 20 3.741,20 (+1,9%)

FTSE MIB 24.111,97 (+1,7%)

IBEX 35 8.302,30 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen, na woensdag ook al hoger gesloten te zijn.

Daarmee zetten de Amerikaanse aandelenmarkten de dinsdag ingezette opwaartse trend voort, na vier opeenvolgende handelsdagen van verliezen, in aanloop naar het lange kerstweekeinde.

"Beleggers zijn niet klaar om het idee los te laten dat de Amerikaanse economie solide is, ondanks de zorgen over een recessie", zei AvaTrade.

"Ja, de zorgen zijn er dat we in 2023 waarschijnlijk een recessie zullen zien in de VS, wat de Fed voorlopig ontkent. Maar gezien de robuustheid van de economie en de veerkracht van economische data, is het onwaarschijnlijk dat we een scenario voorzien waarin we een enorme en langdurige periode van crisis in de VS zullen meemaken", zei AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,9 procent. De marktindex steeg van 210,7 naar 212,5.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in december gestegen naar het hoogste niveau sinds april dit jaar. De index steeg van 101,4 naar 108,3.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in november met bijna acht procent gedaald.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,7 procent hoger op 78,29 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, economische groeicijfers over het derde kwartaal en de Chicago Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren van november.

Bedrijfsnieuws

Nike kwam met meevallende kwartaalcijfers en liet zich ook positief uit over de vooruitzichten. En dit pakte de markt goed op. Het aandeel steeg ruim 12,0 procent.

FedEx meldde dat de volumes onder druk bleven staan, maar dat de winst per pakket wel steeg. Het aandeel won circa 3,3 procent.

BlackBerry verloor ongeveer 10,0 procent, nadat het cyberbeveiligingsbedrijf over het afgelopen kwartaal verlies boekte op een lagere omzet.

Tesla noteerde vlak, nadat CEO Elon Musk aangekondigde dat hij zal aftreden als CEO van Twitter. Eerder noteerde het aandeel nog hoger op dit nieuws.

S&P 500 index 3.878,44 (+1,5%)

Dow Jones index 33.376,48 (+1,6%)

Nasdaq Composite 10.709,37 (+1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend in het groen. Vooral de winst in Hongkong viel op.

Nikkei 225 26.515,25 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.066,60 (-0,1%)

Hang Seng 19.613,11 (+2,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0641. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0614 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0610 op de borden.

USD/JPY Yen 131,90

EUR/USD Euro 1,0641

EUR/JPY Yen 140,34

MACRO-AGENDA:

00:00 Bestaande koopwoningen - November (NL)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (VK)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VS)

14:30 Chicago Fed index - November (VS)

16:00 Leidende indicatoren - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten