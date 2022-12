Update: Oprichter cryptobeurs FTX opgepakt

Criminele bende van de hoogste graad, kunnen zo in het ouderwetse bankwezen aan de slag.

En dan maar aanhoren van crypto-adepten dat Fiat niets is.... en misschien hebben ze daar wel een beetje gelijk in...

Waar zijn de zilver en goud- adepten (fysiek dan), want op papier is zilver en goud natuurlijk ook gemanipuleerd waar we met de hele maatschappij omheen staat.