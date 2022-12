Kabinet kiest Borssele voor twee nieuwe kerncentrales

Financieel Fiasco I & IIHoewel de promoters het over een bouwtijd van 10 jaar en 10 miljard bouw kosten per 1500 MWh centrale hebben, zal dit in werkelijkheid een bouwtijd van 15-18 jaar en meer dan 20 miljard per centrale gaan kosten. Zelfs in de VS en Frankrijk lukt het niet eens meer om voldoende vakmensen te vinden voor onderhoud en bouw van kerncentrales, als je het die naar Nederland wil lokken moet je de hoofdprijs betalen.De bouw van twee kleinere AP1000 centrales duurt nu al meer dan 13 jaar ( Zie ook: en.wikipedia.org/wiki/Vogtle_Electric... voor plant 3 en 4)en heeft al over de 30 miljard gekost, nu 15 jaar verder en met de gestegen loonkosten en geen geschikte vaklui in Nederland zelf gaat dit nog veel duurder worden."De twee nieuwe kerncentrales zullen jaarlijks circa 24 TWh aan elektriciteit produceren."Dit is natuurlijk kolder: de centrales kunnen niet continu op 100% draaien, ze moeten regelmatig stilgelegd worden voor onderhoud en vervanging van de brandstofstaven. De huidige westerse centrales zitten tussen de 60% en 70%, in de Westinghouse reclamefolder wordt een zeer optimistisch 80% voorspeld bij de 1500 Megawatt centrales, zelfs al zouden beide centrales dit halen dan zit je op 21TWh per jaar.Kernenergie is relatief schoon en veilig, maar gezien de loonkosten alleen aantrekkelijk voor laaglonenlanden of landen waar vaklui (al dan niet gedwongen) ter ere van de glorieuze heilstaat werken.