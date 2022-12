Damrak: bescheiden handel met winst voor Prosus en UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het donderdag rustig aan. De AEX handelt op 719,43 punten, 0,2 procent hoger dan de slotkoers van woensdag. “We verwachten een aanhoudende volatiele markt tijdens een schokkerige overgangsperiode”, aldus CIO Mark Haefele van UBS donderdag. Selectieve sectoren en vastgoedobligaties blijven volgens Haefele kansrijk, nu Beijing de groei centraal stelt en hier herstel mag worden verwacht, doordat de strenge coronamaatregelen worden afgebouwd. “De definitieve heropening van de Chinese economie verwachten we in het derde kwartaal van 2023.” De rentes op de obligatiemarkten zakten woensdag opnieuw weg. Daarbij viel de vergoeding op de Amerikaanse tienjaars staatslening met 9 basispunten tot 3,42 procent, het laagste niveau sinds september dit jaar. “Dalende rentes zouden positief moeten uitpakken voor groeiaandelen, maar dat gebeurt nu opvallend genoeg niet. De dalende rentes worden namelijk veroorzaakt door een grotere vraag naar obligaties en dus stijgende obligatiekoersen”, aldus analisten van Lynx. De euro/dollar handelt op 1,0494 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,454 procent. Olie wordt bijna 1,0 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX is UMG de uitblinker met een koerswinst van 2,6 procent. Prosus, profiterend van de koerswinst vanochtend van Tencent, stijgt 2,4 procent. ArcelorMittal won 1,8 procent. AkzoNobel, Philips, DSM en Just Eat Takeaway noteren verliezen tussen de 1 en 1,9 procent. In de Midkap stijgt OCI 1,4 procent en wint Basic-Fit 1,3 procent. Air France-KLM was met een winst van 1,7 procent de sterkste stijger. Vopak en Flow Traders dalen ruim een procent en JDE Peet’s verliest meer dan 2 procent. Bij de smallcaps gaat TomTom aan de leiding met 1,4 procent en wint Sligro 1,2 procent. ING denkt dat Sligro de omzet in België de komende jaren flink kan opvoeren, na de overname van 9 Metro-winkels. Avantium en Accsys dalen 1,2 en 2,0 procent. Onward Medical wint 3,0 procent na positieve eerste studieresultaten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.