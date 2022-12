Saxo presenteert 10 waanzinnige voorspellingen 2023

Dat de bitcoin in 2017 is gestegen is wel een flinterdunne credit van hun voorspellingen. Knapper was het geweest als ze voor 2022 hadden voorspeld dat bitcoin in elkaar zou klappen. Dat er flink geinvesteerd wordt in Europese defensie is geen voorspelling maar al maanden een feit. Dat van die goudprijs zou kunnen uitkomen als inflatie en oorlog lang niet te beteugelen valt. De rest is aandachtzeurderij.