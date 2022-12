Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell

Veel lagere schuld klopt. Echter, Shell heeft ook veel lagere bezittingen op de balans staan.

Een milde dividendverhoging was al door Shell aangekondigd: $ 0,2975 per aandeel per kwartaal.in jaar 2023 = $ 1,15 per aandeel per jaar.

De dollar is ongeveer evenveel waard als de Euro, dus geen wisselkoers-winst. Geschat dividend jaar 2023 is dus 4,25%.

Je wordt dus niet arm van Shell, maar ook niet rijk.