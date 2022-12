Video: 2023 wordt positief jaar voor beleggers

Geen sterk verhaal. Dat van die dalende rente waag ik ernstig te betwijfelen. De FED blijft in elk geval verhogen in 2023 en de ECB zal dat ook doen. Dat van een milde recessie moeten we ook nog maar zien met alle onzekerheid t.a.v. energieprijzen. En dat de winsten gelijk zullen blijven, daar zien we met genoeg tegenvallende resultaten op dit moment ook no geen bewijs van. Stukje luchtfietserij dit.