Klein verlies voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van half elf daalde de AEX 0,1 procent tot 732,23 punten.

"Beleggers wachten op het Amerikaans banenrapport vanmiddag", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "De markt moet rekening houden met verhoogde volatiliteit rondom de bekendmaking van de cijfers. De volumes zijn wat lager en hierdoor zijn de bewegingen rondom belangrijke data weer wat groter", zo stelde de expert van Lynx.

Er wordt volgens Blekemolen vooral gekeken naar het werkloosheidspercentage en de uurlonen.

Economen verwachten dat de Amerikaanse economie in november 200.000 banen heeft toegevoegd. Dat zou een daling zijn ten opzichte van de 261.000 in oktober. Het is tevens het laatste banenrapport voor de tweedaagse vergadering van de Federal Reserve op 13 en 14 december.

"Maar gezien de opmerkingen van Fed-voorzitter Powell en de inflatiedata en industriecijfers van donderdag, doet het banenrapport er eigenlijk niet zoveel toe", vindt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Powell kondigde min of meer aan dat de beleidsrente deze maand met 50 basispunten zal worden verhoogd en niet met 75.

"We weten dat we in minder dan twee weken een renteverhoging van 50 basispunten krijgen. De grote vraag is vooral wat daarna volgt", zo stelde Hewson.

Ook zoeken beleggers volgens Blekemolen naar duidelijkheid over de situatie in China. De Chinese regering kondigde eerder deze week een lichte versoepeling aan van zijn coronabeleid. "Wat dat precies gaat betekenen, moeten we nog even afwachten", aldus Blekemolen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0525. De olieprijzen daalden licht tot krap 81 dollar.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize leverde 0,5 procent in, ondanks dat Morgan Stanley het aandeel op de kooplijst plaatste en uitriep tot sectorfavoriet. Shell verloor 1,6 procent. Just Eat Takeaway won juist 2,0 procent. Andrew Kenny is per 1 december als bestuurder aan de slag gegaan bij Just Eat Takeaway, zo werd vanochtend bekend. DSM steeg 1,8 procent.

In de AMX won Aalberts 1,3 procent en Basic-Fit 1,3 procent. Corbion leverde 0,6 procent in, na de winst op donderdag na een beleggersdag. OCI daalde 4,0 procent.

In de AScX steeg Azerion 2,4 procent en Vivoryon 3,4 procent. Pharming gaf 2,7 procent prijs.