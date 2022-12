Ahold Delhaize topfavoriet Morgan Stanley Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag een Overwogen advies afgegeven voor Ahold Delhaize en het aandeel bestempeld als sectorfavoriet, terwijl Colruyt een Onderwogen advies kreeg.? Ahold wordt door de analisten beschouwd als de meest defensieve naam in de sector, met stabiele marges en een "aantrekkelijk" dividendrendement van 7 procent per jaar. Doorgaans blijven consumenten ook tijdens een recessie gewoon naar de supermarkt gaan. De omzet is daarmee redelijk goed beschermd, maar dat geldt volgens de zakenbank niet voor de marges. Dankzij een omvangrijk kostenbesparingsprogramma denkt Morgan Stanley dat Ahold de marges aardig op peil zal weten te houden. De winsttaxaties van Morgan Stanley voor Colruyt liggen liefst 30 procent onder de consensus. Het koersdoel voor Ahold Delhaize is 35,71 euro en voor Colruyt 25,90 euro. Het aandeel Ahold noteert vrijdag 0,3 procent lager op 28,04 euro en Colruyt daalt 0,9 procent naar 25,44 euro. Bron: ABM Financial News

