ECB: einde bitcoin in zicht

Een volkomen logische conclusie, PoW is geen houdbaar systeem, zolang bitcoin daar aan vasthoud is het gedoemd te mislukken. Het steeds groter worden van de blockchain is ook een issue wat op den duur gaat spelen. Bij een volgende halving wordt, bij een vergelijkbare 'waarde', het voor miners niet meer rendabel om te minen, het is nu al moeilijk om rendabel te zijn. We zien de moeilijkheidsgraad ook niet dalen, maar juist stijgen, omdat juist de beste hardware overblijft.



Blockchain is overigens niet de nieuwe heilige graal in de ICT, het is vooral een hype. Weinig ICT projecten die iets met blockchain doen en dan vaak nog een hybride oplossing.



Verder is fiat geld geëvolueerd tot een geldsysteem waarin geldcreatie mogelijk is, dit is bij bitcoin niet echt mogelijk, anders dan dat er via mining een steeds beperkter aantal bitcoin gecreëerd worden. De software kan wel gewoon aangepast worden en de miners (en daarvoor heb je veel geld nodig) die bepalen straks gewoon of die software aangepast wordt. Wordt dat echter aangepast om meer geldcreatie (al zie ik bitcoin niet als geld) mogelijk te maken, dan zal dat wel tot een instorting van het vertrouwen leiden. Kopers gaan er immers vanuit dat er een beperkt aantal bitcoin zullen zijn ~21 miljoen. Bedenk wel dat dit eigenlijk 2.100.000.000.000.000 satoshi tokens zijn, niet echt schaars dus, en dan te bedenken dat het concept oneindig te kopiëren is, wat zichtbaar is in ruim boven de 10.000 crypto coins. Het idee van schaarste creëren is een eenvoudige techniek om iets meer waard te laten lijken. Samen met het linken aan iets dat mensen waardevol vinden, en dat is gedaan door het te linken aan goud en het idee van mining, alsof er goud gewonnen wordt.



Als laatste punt, bedenk eens waarom het systeem opgezet is om in het begin zoveel coins beloning te geven.



Dit zijn punten die naast hetgeen wat in dit artikel genoemd worden spelen. Het enige kritiekpunt dat ik heb is dat eigenlijk niemand de toekomst kan voorspellen, dus wanneer het gedaan is met bitcoin is onzeker. Dat het uiteindelijk mis gaat is wel duidelijk, het is en blijft een negative sum game. Ik voorspel dat het na de volgende halving wel zo'n beetje gedaan is met bitcoin, wellicht al eerder als miners hun coins gaan dumpen voordat ze gaan stoppen met minen, die zien de bui denk ik ook wel hangen.