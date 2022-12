Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, de update laat het al zien, het leek een topweek te worden voor shell fans, maar het werd; opgaan, blinken en bijna verzinken, van de leuke winstberg, bleef een zielig molshoopje over en daarmee moest ik opnieuw de aex voor laten gaan, die pluste 1,12%, ik kwam niet verder dan de helft, toch blijf ik geloven in een dikke plus, met de nadering van ongewoon veel kou, terwijl ook de china berichten verbeteren en daarbij kijk ik er niet gek van op, als zowel de Opec, alsook rusland, de olieproductie terug gaan schroeven, om daar europa en bondgenoten, duidelijk mee te laten voelen dat zij en niet dat super slimme europa, aan de prijsknoppen draaien!!

Hoewel shell al werkt aan een windmolenpark, dat zelfs energie levert, als het niet waait, door een uitgekiende mix van zonnepanelen en waterstof productie en opslag en ook groene waterstof uit kernenergie overweegt, toch wou de koers maar net groen, kwaliteit wordt op de beurs absoluut niet naar waarde gewaardeerd, shell vergroende maar 0,42%, fladderak fondsen noteren moeiteloos het 10 dubbele!!

Chip is rond sinteremop natuurlijk geliefd, asmi is zijn dip te boven en noteerde +7,83%, besi kwam op 2,8% groen en asml kwam net met zijn hakken over de sloot +0,10%!!

De supersnelle glasvezelaars, kpn speerde 2,3% naar groen, logisch, want naast supersnel, is glasvezel ook veel minder klimaat belastend dan koper, groot nadeel is dat je voor glasvezelkabel, bij de super recykler Dalm 0,0 cent/kg krijg, dus als recykler kom je om van de honger met dat spul, al kan je tijdwinst, natuurlijk omzetten in metaal buiterij!!

Voor metaal geven die zwartpetten gelukkig nog wel geld, al is het veel beter geweest, maar ceo Aaike denkt, dat de oudijzerprijs weer wat omhoog kan gaan, op de beurs gaven ze hem al het voorbeeld, arcelor pluste 0,53%, door onze spooracties en rvs specialist aperam won 6x zoveel +3,29%, terwijl auto lithiummer amg +3,71% schreef!!

Die concurrent van Dalm, renewi bleef ook in stijl, een recykler, moet natuurlijk groen schrijven en ja, hij ging 0,76% voorwaarts!!

Belgenpost ging gisteren leuk omhoog, omdat in januari de posttarieven, eventjes 17,5% omhoog gaan, typisch de beurs, daar denken ze niet verder, maar dit zal wel gaan resulteren in een stroomversnelling van minder post en poststukken, denk ik zo, post nl lifte ook minimaal mee met het belgje, hij klokte +0,22%!!

De tuin is op de wintergroente na in ruste, gelukkig doen de spruitjes en boerenkool het opperbest, onze vriend, de nachtvorst heeft het zetmeel in suiker omgezet, waardoor ze nog lekkerder smaken, als nu die chineesjes ook eens veel meer naar deze middelen tegen corona grijpen, dan kan de economie zo weer los!!

Morgen 2 gast voorgangers, 1 loopt stage bij onze dorpsherder, misschien mag hij morgenavond een proefpreek doen uit dat oude prachtige leerboek uit Heidelberg, de mooie en blijvende waarde van de HC is, dat het uit de zaak spreekt en niet( belerend) over de zaak, de proponent krijgt een vette kluif, want onze eigen herder siert een heerlijke waardevolle, bloedwarme prediking over de onovertroffen topwaarde van onze HEILAND, WIENS 1e komst we dezer dagen gedenken in WOORD en Lied!!

Maandag hoop ik dat geduld toch eindelijk eens een schone zaak wordt en het al maar meer, op alle terrein vergroenende shell, ook eens echt helder groene koersen gaat schrijven, groen, kerst en shell horen bij elkaar, Licht en Leven(kerst) is het belangrijkste!!, SJALOOM!!!