Olieprijs lager gesloten

Lieve goeie ouwe beste Sinterklaas

je bent nog steeds een ouwe wijze baas

alleen dat gezwam over een premium abonnement

zijn we echt jammer, niet van je gewend

want zonder zo'n snert abonnement

draaiden wij een heel leuk rendement

want wij verkochten op tijd het super post nl

en investeerden in het giga groene shell

dat leverde tot nog toe heel veel knaken op

dus dat is het tegenovergestelde van een flop!!



Goeie beste ouwe wijze Sinterklaas

heb je nog tijd voor een schrander relaas

ga dan die domme europiefen leren

hoe ze hun zaakjes moeten beheren

want nu lachen malafide handelaren zich opnieuw krom

om hun capriolen want die zijn echt stom

groetjes van die ouwe Jan de Vakman

die op de beurs ook heel veel maken kan!!