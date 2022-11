Correctie: hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting in het groen van start, nadat Wall Street donderdagavond de verliezen beperkte. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong een half procent hoger.

Donderdag daalde de AEX nog nipt met 0,1 procent naar 708,38 punten. "Beleggers nemen wat winst na de forse aandelenrally in de afgelopen weken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Die rally ging vorige week donderdag van start na de vrijgave van meevallende Amerikaanse inflatie data over oktober, waardoor beleggers er nu op rekenen dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen dan eerder verwacht. De inflatie kwam op jaarbasis uit op 7,7 procent, tegen 8,2 procent in september.

Donderdag werd de definitieve inflatie in de eurozone in oktober vrijgegeven, en die kwam afgelopen maand uit op 10,6 procent. Dat week nauwelijks af van het voorlopige cijfer en was duidelijk hoger dan de 9,9 procent in september.

Op Wall Street leken beleggers donderdag even geschrokken van opmerkingen van de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard, die stelde dat de federal funds rate moet stijgen naar minimaal 5 en misschien wel 7 procent om de inflatie in de Verenigde Staten omlaag te krijgen. De federal funds rate werd begin deze maand nog met 75 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent.

De hoofdindices op Wall Street verloren aanvankelijk meer dan een procent, maar beleggers realiseerden zich ook dat Bullard al bekend stond als havik die voorstander is van agressief ingrijpen om de inflatie te laten afkoelen, en de rentes begonnen na een opleving toch weer te dalen.

Richting de slotzoemer wist de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, het verlies te beperken tot 0,3 procent.

Olieprijzen dalen scherp

De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond bijna vijf procent lager naar 81,64 dollar per vat. "De olieprijs blijft dalen omdat de vraag voor beleggers een groter punt van zorg is dan het aanbod", aldus Colin Cieszynski, marktstrateeg bij SIA Wealth Management.

Eerder deze week stegen de olieprijzen juist vanwege de hoop dat China zijn coronamaatregelen zou versoepelen, maar dat effect werd teniet gedaan nadat bleek dat de aanpassingen minder stevig waren dan gedacht, aldus Cieszynski. Bovendien loopt het aantal coronabesmettingen in China weer op.

In de Aziatische handel herstelt de future vanochtend licht met 0,7 procent.

Aziatische beurzen komen niet in beweging

In Azië komen de hoofdindices vanochtend amper van hun plaats. Zelfs de beurs in Hongkong, die sinds eind vorige week met procenten heen en weer schiet, noteert min of meer vlak.

In Japan werd bekend dat de inflatie in oktober op jaarbasis is uitgekomen op 3,7 procent, tegen 3,0 procent in september. Inmiddels ligt de inflatie al zeven maanden op rij boven de door de Bank of Japan gewenste 2 procent. Het monetair beleidsorgaan ziet echter nog altijd geen reden om het soepele rentebeleid, met een nipt negatieve rente, aan te passen.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley plaatste ING op zijn favorietenlijst. Het koersdoel werd daarbij verhoogd van 14,00 naar 16,00 euro met een onveranderd Overwogen advies.

Flow Traders krijgt een nieuwe CEO. CEO Dennis Dijkstra heeft besloten geen herbenoeming te ambiëren. De raad van commissarissen van Flow Traders heeft daarom unaniem besloten dat CFO Mike Kuehnel per 1 februari volgend jaar het stokje overneemt als topman.

Bouwonderneming Heijmans is via het consortium TriAX, waar ook BESIX en Dura Vermeer deel van uitmaken, betrokken bij de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer. De totale opdracht heeft een contractwaarde van circa 350 miljoen euro. Een derde daarvan is voor Heijmans.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 3.946,56 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel tot 33.546,32 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in het rood bij een stand van 11.144,96 punten.

Correctie: om olieprijs donderdagavond aan te passen.