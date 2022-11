Winst Target valt tegen

quote: jan de vakman schreef op 16 november 2022 16:33: Het is natuurlijk niet zonder rede, dat de mensen alleen nog voor aanbiedingen komen, de prijzen gaan compleet door het dak, dus heb je veel minder over om leuke dingen van te kopen!!

We hadden het hier over Target, de US dus. Laten we eens kijken in hoeverre die prijsdruk nav inflatie werkelijk een impact maakt:While average hourly earnings climbed 5.0 percent from $30.92 to $32.46 over the past 12 months, consumer prices soared 8.2 percent on a seasonally adjusted basis, resulting in a 3-percent decline in real hourly earnings.Is er een impact?JaIs die vooralsnog enorm te noemen?Nee, 3% decline in real hourly earnings. Dit zal grotendeels de lagere inkmsgroepen raken.Sommige retailers zullen hier meer de effecten(tijdelijk of niet) van voelen dan anderen