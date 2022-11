Economisch sentiment Duitsland verbetert flink maar blijft negatief

Als er paniek is in de wereld (de afgelopen tijd in West-Europa rondom de gasprijzen) dan kun je wel je standaard enquêtes houden (zoals die ZEW-verwachtingsindex) maar de uitkomsten daarvan moet je wel met een korreltje zout nemen. In een panieksituatie schatten mensen de situatie altijd veel negatiever in dan dat deze daadwerkelijk is en hebben zij te negatieve verwachtingen.