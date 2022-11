Bloomberg: ASML overweegt overnames

Ik lees in de pers nogal optimistische groeiprognoses voor dit bedrijf. Men trekt moeiteloos door naar 2030 met zo ongeveer een verdriedubbeling van de omzet. En dan gaat het over vele miljarden. Ik denk dat elke prognose die verder gaat dan 5 jaar voorbarig is. Gelukkig is er nog Mr. Market die e.e.a. wel weet in te prijzen. Geopolitiek, supply chain, inflatie: we hebben inmiddels toch wel iets geleerd?