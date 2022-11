Amundi groter in NN

In vroeger dagen heb ik NN ook in de porto gehad, maar de laatste jaren is dat haar moeder ing, die kon van de week een groene kaart neer leggen +1,39%, daarmee behoorde zij niet bij de rallygangers, want de aex steigerde 4,6% omhoog, dat kon ik bepaalt niet na zeggen bij mij moest er een min voor, omdat ik absoluut niet geloof in dat dikke pret en zonneschijn verhaal op de beurs ben ik mijn veilige haven shell trouw gebleven, maar die kreeg de hardste klappen van de week -5,5%, bij iex vergeten ze altijd dividend, nu dat verzachtte de pijn iets, alles wat defensief is kreeg een dreun, maar waarom shell niet mee zou profiteren als echt alles de goede kant opgaat, dat weet ik echt niet, de vraag naar olie en gas gaat dan door het dak, bij een voorlopig dun aanbod, dat moet in veel hogere prijzen resulteren, dus daar kan het niet aanliggen, hier zie je gewoon weer, dat laag dividend gecombineerd met veel eigen aandelen inkoop, voor de trouwe belegger waardeloos is, alle stabiliteit verdwijnt dan uit een aandeel, het minste of geringste maakt het rijp voor de vuilbak!!

Ik had nog een rode broeder in de aanbieding kpn, maar die ging maar net rood -0,11%!!

Dat andere lage centenfonds post nl ging als een raket, richting de maan, waarom??, misschien omdat de belgen cijfers niet heel beroerd waren, maar de outlook stemde niet vrolijk, tante Herna viel in de prijzen met hoogspringen +23,81%!!

Metaal ging ondanks duidelijk mindere cijfers van arcelor en halvering bij aperam toch fors omhoog, arcelor +10,89%, aperam +6,40%!!, bij Dalm is het terrein brandschoon en in de loods ligt weinig, moraal van het verhaal, Dalm vertrouwt de boel ook voor geen 5 centen, nou hier heb je er nog 1, de Telegraaf meld vanmorgen, dat de grote zinksmelterij nyrstar weer opstart, nu, dat zal je gaan zien aan de gasprijs, zeker nu ook de temperatuur toch wel begint te dalen!!

Oude vlam besi overtrof alle verwachtingen, maar helaas heb ik geen nieuw huwelijks aanzoek gedaan, zodat mijn winst maar beperkt was!!, hij ging 20,78% opwaarts!!

Renewi kwam met iets meevallende cijfers, vloog 1 dag leuk omhoog, maar als er geen stuiver dividend afkan, dan gaat hij de volgende dag gewoon weer in zo'n bak, met het opschrift renewi, op weekbasis boerde hij toch meer dan 2,5% vooruit!!

Vandaag nog het 1 en ander Dalm klaar maken, want daar kan het koersbord wel terug vallen, maar nooit rood!!, Gisteren de schoorsteen geveegd, want spekkie zal wel heel wat meer branduren gaan maken en dat moet natuurlijk veilig kunnen, ik vrees, dat diverse brandverzekeraars grijs haar gaan krijgen van de sterk toegenomen houtstook, want hout stoken is echt een vak, je bent min of meer machinist en als je dat niet goed kan, dan stook je vies voor het klimaat en zwartepiet wordt pik donker zwart, als hij door zo'n pijp naar beneden moet!!

Bij Dalm kan je de bodem van je portemonee weg toveren, maar dat is spul wat alleen waarde heeft voor het hier en nu, Morgen mogen we weer bijtanken uit het goed dat nimmermeer vergaat, in de persoon van de HEILAND, HIJ is de Levensbron, elke arme zondaar mag bij HEM, eeuwig durende genade gratis tanken, je kunt vast van HEM op aan, HIJ schenkt altijd mild en overvloedig!!

Maandag hoop ik dat voor mij die seinen niet op fel rood blijven staan, wie de economie pagina's van de kranten opslaat, of bnr luistert, krijgt zere ogen, zo fel rood staan de economie seinen, de bouw krijgt een dramatische terugval, de AH cijfers lieten er al iets van zien in europa gaat alles fors voor gaas, daarom is mijn voornemen toch om in de veilige goedkope echt kansrijke haven shell te blijven, dat vraagt een ruime blik en ja, die zijn heel zeldzaam op de beurs!! SJALOOM!!!