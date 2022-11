Deutsche Bank verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 15,00 naar 16,00 euro, en houdt vast aan het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Duitse bank. Het aandeel ING blijft een favoriet van analist Benjamin Goy, dankzij de sterke gevoeligheid voor hoge rentes en na de aankondiging van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Goy sprak met CFO Tanate Phutrakul over de gevoeligheid voor hoger rentes, risico's in het leningenboek, kostenbesparingen en kapitaalteruggave. De analist verhoogde woensdag zijn dividendverwachting met 20 procent en zijn winsttaxaties met 1 tot 5 procent. Bron: ABM Financial News

