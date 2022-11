Heijmans pakt terminal Eindhoven Airport aan

Voor stikstof compensatie zal wel weer een boer uitgekocht moeten worden. Ik snap niets van die regeling, de bouw is tijdelijk, maar de compensatie is blijvend. Als Eindhoven direct na realisatie nog een terminal wil, moet er weer een boer uitgekocht worden. Deze regeling is geen compensatie, maar blijvende reductie. Je mag niet zeggen, die boer is weg, ik ga op dezelfde compensatie verder. Nederland is een vreemd land met idiote bureaucratische regels.