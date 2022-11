PostNL ziet resultaten conform verwachting onder druk staan

quote: Jason Voorhees schreef op 7 november 2022 07:36: Dit kun je natuurlijk niet alleen afschuiven op economische tegenwind. De sociale werkplaats moet op de schop, door corona is het ff allemaal te makkelijk geweest nu moet er weer gewerkt worden voor de centen. Benieuwd of dat lukt.

Ik vind de opmerking over sociale werkplaats nogal misplaatst.Met de dalende postvolumes is het gewoon een stervende business. Als een bezorger bij elk huis nog maar één brief bezorgd in plaats van 2, 3 of meer, dan blijven de kosten gelijk, maar de inkomsten dalen. Ondertussen zullen bezorgers met deze inflatie zeker geen genoegen nemen met de matige verhogingen die nu geboden worden. PostNL kan niet achter blijven bij andere sectoren wat beloning betreft, dan ontstaan tekorten en wordt er helemaal niets bezorgd.Ik denk dat er maar twee mogelijke oplossingen zijn: Of er wordt toestemming verleend om op minder dagen post te bezorgen, zodat de volumes per bezorgloop weer omhoog kunnen, of het post bezorgen wordt weer een publieke zaak en door de overheid gesubsidieerd of overgenomen. Zal niet binnen een jaar gebeuren, maar denk dat we binnen 5 jaar op één van deze opties uitkomen.